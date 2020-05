Äthiopien wird verscherbelt

Zuletzt verschwand die verheerende Dürre-Katastrophe am Horn von Afrika im Osten des Kontinents aus den Schlagzeilen - dennoch bleibt sie für Abermillionen Familien bittere Realität. "Die Leute verlieren weiter ihre Herden und damit ihre Lebensgrundlage, weil sie das Vieh nicht tränken können. Allein in meinem Heimatland Äthiopien sind vier bis fünf Millionen Menschen auf Hilfe von außen angewiesen", sagt Nyikaw Ochalla von der "Anuak Survival Organisation", einer NGO mit Hauptsitz in London. Insgesamt würden von den rund 85 Millionen Einwohnern des Landes 13 Millionen hungern.

Besonders hart treffe es die somalisch-stämmigen Äthiopier. "Weil die Regierung sie als Unterstützer von Terroristen ansieht (der Nachbarstaat Somalia wird weitgehend von Islamisten kontrolliert) , erhalten sie keinerlei staatliche Hilfe und müssen von internationalen Organisationen durchgefüttert werden", klagt der Aktivist im KURIER-Gespräch.



Ein anderer Vorwurf des 46-Jährigen an die Zentralgewalt in Addis Abeba wiegt mindestens ebenso schwer: Trotz der Hunger-Misere und des akuten Nahrungsmittelmangels würden Millionen Hektar fruchtbarer Anbauflächen zu Schleuderpreisen an Staaten und ausländische Konzerne verscherbelt. 3,9 Millionen Hektar sollen es im Endausbau sein - das entspricht rund der Hälfte Österreichs. 2,6 Millionen Hektar seien bereits vergeben - zu Pachtpreisen zwischen vier und sieben Euro pro Hektar.