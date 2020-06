Äthiopien traditionell oder speziell

Während dieser 12-tägigen Tour unternehmen die KURIER-Leser eine ausführliche Stadtrundfahrt durch Addis Abeba und logieren im 5*-Hotel Radisson Blue. Tags darauf fliegen Sie nach Bahir Dar. Äthiopiens drittgrößte Stadt liegt auf ca. 1800 Meter Seehöhe am Tanasee, auf dem Sie eine Bootsfahrt erwartet. Übernachtung in der 4*-Kuriftu-Lodge am Tanasee. Am nächsten Tag vierstündige Autofahrt nach Gonder, von 1636 bis 1855 die äthiopische Hauptstadt. Von der Palastanlage Gemp sind heute nur noch Ruinen zu besichtigen, gut erhalten sind das Bad des Fasilades (17. Jh.) und die Kirche Debre Berhan Selassie.

Weiteres Highlight: der Besuch des UNESCO-geschützten Simien Nationalparks, dessen eindrucksvolle Berglandschaft sich in Höhenlagen von 1900 bis mehr als 4500 Meter erstreckt. Sie übernachten in der Simien Lodge, die als höchstgelegenes Hotel Afrikas gilt (3260 m). Am 6. Tag erkunden sie Axum (Altstadt, Obelisk, königliche Grabmäler) und fahren durch wundervolle Landschaft in den Wallfahrtsort Lalibela (liegt 2500 Meter hoch). Der Pilgerort ist bekannt für seine elf monolithischen Kirchen, die im 12. /13. Jh. in rote Basaltlava gemeißelt wurden und unter UNESCO-Schutz stehen. In dieser Zeit blühte der christliche Glaube in Äthiopien, die Kirchen werden auch als Symbol für die enge Verbundenheit der äthiopischen Christen mit dem Heiligen Land verstanden.

