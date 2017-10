Für diesen Freitag, den 13.10. machte die Reisesuchmaschine momondo.at eine interessante Entdeckung: Verglichen mit dem Freitag davor und danach verzeichnete momondo.at um 20 Prozent weniger Flugsuchanfragen.

Auch im digitalen Zeitalter lassen sich österreichische Reisende scheinbar vom vermeintlich pechbehafteten Datum bei ihrer Reiseplanung beeinflussen. Das Ergebnis: 20 Prozent weniger Flugsuchanfragen für Freitag den 13. Die Reisesuchmaschine momondo.at hat dafür die Flugsuchanfragen für den vergangenen Freitag, 06. Oktober 2017 und für den kommenden Freitag, 20. Oktober 2017 mit denen für den 13. Oktober verglichen.*



Deutsche weniger skeptisch

Während für die Österreicher das Datum anscheinend doch eine Rolle spielt, sehen es unsere Nachbarn etwas entspannter. In Deutschland beträgt der Rückgang der Flugsuchanfragen für Freitag den 13. nur 8 Prozent.

Übrigens: Statistisch gesehen passiert an einem Freitag den 13. nicht mehr oder weniger, als an anderen Tagen.

*Die Ergebnisse basieren auf allen auf momondo.at und momondo.de getätigten Suchanfragen im Zeitraum von 01.01.2017 bis 30.09.2017 für die Tage 6., 13. und 20.10.2017.