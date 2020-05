1000 Strände zur Wahl

Sardinien

Sardinien

Italien

Während die Nobel-Region Costa Smeralda im Norden relativ teuer ist – ein Abendessen in einem Mittelklasse-Restaurant kostet 30 bis 40 € – urlaubt man im Westen und Süden rund ein Viertel günstiger. Grandios und preiswert sind aufdie Agriturismo-Betriebe, Bauern, die Zimmer vermieten und auf ihren Höfen gegen Vorreservierung aufkochen. Und wie! Im Dorf San Caterina di Pitturini an der Westküste etwa saß ich mit 26 Italienern und Sarden an zwei langen Holztischen. Wir plauderten und schlugen uns Stunden lang die Bäuche mit bester Hausmannskost voll – zum Preis von 25 €! Oma, Mama und Töchter schleppten ständig neue Köstlichkeiten heran. Eingelegte Tomaten, Pilze und Melanzani, Wurst und Schinken; mit Schafkäse gefüllte Ravioli, Pizza und Paste – und als Hauptspeise Porcetto Sarda, ein butterzartes Baby-Spanferkel. Als Dessert tischten sie noch Obst, Kaffee, Schnaps und unübertreffliche Sardelas auf – mit Frischkäse gefüllte und Honig übergossene Blätterteig-Krapfen. Den Rotwein gab’s in nicht etikettierten Flaschen. Das Salat-Gemüse schnitten wir uns selbst. Kurz: Es war ein lukullisch-kulturelles Erlebnis der Extraklasse. Agriturismo-Höfe gibt es aufin einer Dichte und Qualität wie sonst nirgends in. An den Straßen weisen unübersehbare Schilder zu den Höfen.

Apropos Straßen. Die sind für jedes Auto ein Elch-Test. In den Bergen sind sie oft so kurvenreich wie ein eng gesteckter Weltcup-Slalom. Zudem geht’s ständig bergauf und bergab. Ein gutes, PS-starkes (Miet-) Auto ist zu empfehlen. Aber ins gebirgige Insel-Innere muss man einfach fahren. Man kurvt durch fantastische Landschaften mit Olivenhainen und Korkeichen-Wäldern, durch urige Dörfer, in denen die Frauen noch die schwarze Sarden-Tracht tragen, erlebt ein Sardinien noch fast ohne Touristen. Wenn man schon nicht die Zeit für eine komplette Insel-Rundfahrt hat, sollte man zumindest Tagesausflüge einplanen.