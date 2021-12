Zum Jahresbeginn endlich Ruhe und Entspannung genießen

Negative Ionen in der Luft, positive Energie im Herzen

Das Jahr in Ruhe ausklingen lassen. Helfen Sie Ihrem Glück mit einem Aufenthalt an den schönsten Küsten Kroatiens auf die Sprünge und genießen endlich Ihre wohlverdiente Auszeit. Die salzige Meeresluft ist reich an negativen Ionen und stärkt somit Körper und Geist. Diese Kraft fördert das Zellwachstum, die Entgiftung und die gesamte Regeneration. Erwachen Sie mit einem Sonnengruß begleitet vom Rauschen des Meeres, stärken sich durch antioxidantienreiche mediterrane Kost und tauchen Sie ein in ionisierte Wasserbecken.

So starten Sie garantiert besonnen und tiefenentspannt in das neue Jahr.