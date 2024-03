Zukunft Garten: 11 Smarte Tools für grüne Daumen

In der Welt des Smart Home ist die Licht- und Rollladensteuerung II von Bosch* eine elegante Lösung für all jene, die ihre Hausautomation auf das nächste Level heben möchten. Die Installation lässt dem Nutzer die Wahl – Beleuchtung oder Rollläden – und integriert sich nahtlos in das Zuhause. Der Bosch Smart Home Controller der zweiten Generation steht im Zentrum dieses Systems, indem er eine zentrale, sichere und zuverlässige Plattform bietet, um alle smarten Geräte zu koordinieren. Das Ende der Einzelsteuerung jedes Geräts ist gekommen: Mit diesem Controller sind alle smarten Elemente vernetzt, was eine Kontrolle von überall ermöglicht und damit den Alltag smart und stilvoll gestaltet.