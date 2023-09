Worte als Denkwerkzeug: Günther Paal feiert Premiere im STADTSAAL Wien

Im Laufe der Jahre hat sich Gunkls Bühnenpräsenz gewandelt – von einer physisch engagierten Performance zu einer, die durch sprachliche Präzision und Gedankentiefe besticht. Während er in seinen ersten Programmen den Raum der Bühne nutzte, liegt der Fokus seines neuen Stücks auf dem Inhalt, der das Herumwandern nicht mehr erforderlich macht. Was jedoch gleich geblieben ist: Gunkl macht sich nach wie vor Gedanken über Dinge, die ihm erörternswert erscheinen und zieht mit seinen Erkenntnissen jeden in seinen Bann.

Genau das macht Gunkls neues Programm so ungewöhnlich. Denn die Einzigartigkeit liegt in der Alltäglichkeit, im Inhalt und in der Interaktion mit dem Publikum, die bei jedem Auftritt anders ist. So schafft es der Künstler sein Publikum zu verführen - in eine Welt, in der Worte nicht nur als sprachliche Werkzeuge dienen, sondern auch als Denkwerkzeug.

Und während man lacht, stellt sich unweigerlich die Frage: Was ist es, das unser Handeln wirklich bestimmt? Das Können, das Müssen oder doch das Wollen? Die Antwort zu finden bleibt jedem selbst überlassen. Eines ist jedoch sicher: Nach diesem Abend werden Sie die Welt ein kleines Stück anders sehen.