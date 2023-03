Weltwassertag: CO2-Reduktion durch lokal aufbereitetes Trinkwasser

maxwater, ein 100 Prozent österreichisches Unternehmen, setzt ausschließlich Filter ein, die in Österreich produziert und hierzulande wieder in einen professionellen Recyclingkreislauf gebracht werden – das ist die gelebte Nachhaltigkeit von maxwater. maxwater hilft so maßgeblich den Plastikmüll zu reduzieren und statt Flaschen zu schleppen auf nachhaltige, leitungsgebundene Wasserspenderlösungen mit intelligenten Filtertechnologien zu setzen. Das umweltfreundliche Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen, die ihre CO2-Bilanz verbessern wollen, mit leitungsgebundenen Wasserspenderlösungen zu helfen. Durch patentierte Filtertechnologien aus Österreich liefert maxwater so frischen Trinkgenuss und hilft gleichzeitig den Plastikwahn zu reduzieren. maxwater ist zudem Gründungs- und Fördermitglied vom Bündnis Mikroplastikfrei.