Vorhang auf: Stadtsaal Wien leitet das neue Jahr mit neuem Programm ein

Willy Astor – Spieltermin 29.1.23

Aufgewachsen in München und schon in der Schule ein purer Entertainer. Willy Astor ist ein Komödiant der Superlative und mit seinen verschiedensten Talenten ein unverzichtbarer Wortakrobat am deutschsprachigen Künstler-Himmel. Mit seinem Programm “Pointe of no return” beweist das Multitalent, dass er als ehemaliger Werkzeugmacher sein Mundwerk noch als Handwerk versteht und begeistert den ganzen Abend mit mehr als nur seinem Humor. Astor erzählt sinnlose Geschichten mit Tiefgang und singt Liebeslieder, die mit Gitarrenklängen und Piano-Melodien begleitet werden. Astor selbst meint: Von allen Täxten, sind die verhäxten mir am Näxten – die find ich am Bäxten. Ein verrücktes Programm für eine verrückte Welt.