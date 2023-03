Tanzcafé Arlberg Music Festival 23: Über den Gipfeln ist niemals Ruh‘

Après-Ski Above The Sky: Line Up versetzt Berge

Beim Line Up bleiben keine musikalischen Wünsche offen: In luftiger Höhe trifft Swing auf Funk, Soul auf Pop, Jazz auf R’n’B, A-Capella auf Evergreens oder Big Band auf Electro. Zum Festivalstart am 2. April darf man sich auf ein fulminantes Ost-West-Meeting freuen: Schließlich lassen sich dann die Wiener Soulisten von 5/8erl in Ehr’n vom ehrenwerten Jazzorchester Vorarlberg und ihren Ländle Vibes in die Mitte nehmen. Am Eröffnungstag geben sich aber auch die adrett-koketten A-Capella-Boys der Gesangskapelle Hermann die Ehre und präsentieren frisch-fröhlich ihren neuesten Wurf „Fesch“, an den jede Menge Frühlingsgefühle gekoppelt sind. Am 3. April bringt DJ Sailor Sailer virtuos die Turntables zum Wummern und den Open-Air-Dancefloor zum Glühen, ehe sich am 4. April das MANDA Trio rund um Max the Sax mit Leib und Seele dem Groove verschreibt. Am 5. April stürmt der ehemalige Parov-Stelar-Saxophonist noch mal mit Drummer Florian Kasper die Bühne, um ein explosives Sax- und Beat-Feuerwerk zu zünden. Austro-Ausnahmekünstlerin AVEC hat am 6. April nicht nur ihren neuen Song „Look Around“ – eine Hymne gegen Hass und Neid – im Gepäck, sondern auch jede Menge Uplifting Spirit im Talon. Am selben Tag spielt sich das Italo-Quartett Four On Six auch noch durch alle Jazzregister und mitten in die Herzen der Zuhörerschaft.



Krachlauten und vifen Bastard-Pop verbreiten am 8. April die Allgäuer Stimmungsgaranten von Rainer von Vielen, die sich partout in keine Schublade stecken lassen wollen und lieber lustvoll zwischen Indie-Disco, Alternative Rock und Hip-Hop surfen. Variantenreich ist auch der Quetschn-Synthie-Pop des erfolgsverwöhnten Mundart-Trios folkshilfe, der live einfach nur Wumms macht. Der Hot Pants Road Club tanzt am 8. und 9. April mit treibenden Beats, pumpenden Bässen, elektrisierenden Gitarren, funkig-jazzigen Bläsersätzen und seelenvollem Sologesang gute Zeiten herbei. Im schillernden Quartett Hearts Hearts (9. April) steckt nicht nur jede Menge Wien und Vorarlberg, sondern auch eine gehörige Portion Empathie, die in clubtaugliche Beats verpackt zu Herzen und in die Beine geht. Soul- und R’n’B-Großmeister Lou Asril, der sich vom Wunderkind zum wundervollen Musik-Magier etabliert hat, setzt am 9. April stimmgewaltige und smoothe Signale für Angstfreiheit und Authentizität. DJ Zanshin wiederum lässt am 9. April an den Turntables Techno mit House, Funk und Jazz verschmelzen und schafft damit eine Dancefloor-Balance, der man sich nicht entziehen will.