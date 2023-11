Swing Kitchen launcht bei BILLA vegane Tiefkühl-Desserts für „Veinschmecker”

Hergestellt wurden die handgefertigten, palmölfreien und 100 Prozent veganen Süßspeisen von der niederösterreichischen Konditorei „Heiss & Süss”. Bei der Verpackung wurde zur Gänze auf Plastikmaterialien verzichtet. Der Swing Kitchen Mandel-Nougat Traum und Cheezecake sind als Tiefkühlprodukt ab sofort in allen BILLA PLUS und ausgewählten BILLA Filialen zu einem UVP von 12,99 Euro verfügbar.

Das Fast-Food-Imperium von Charly und Irene Schillinger erfreut sich seit der Eröffnung des ersten Standortes in der Schottenfeldgasse 2015 einer immer größeren Beliebtheit. Nach dem Ausbau in Österreich expandierte das Unternehmen auch nach Deutschland und in die Schweiz: 14 Standorte — Tendenz steigend — runden das Erfolgskonzept ab. Mit dem Einzug in den Lebensmitteleinzelhandel erweitert Swing Kitchen seine vegane Vorreiterrolle und setzt gemeinsam mit der Supermarktkette BILLA ein klares Bekenntnis für vegane Vielfalt im Plant-Based-Sortiment.