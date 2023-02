STADTSAAL Wien gibt den Ton an: Das sind die Konzert-Highlights im Februar

Marie Spaemann – Wien am 14.02.23

Der musikalische Weg der Cellistin und Singer-Songwriterin Marie Spaemann ist von der Faszination und Neugierde für den kreativen Prozess des Musizierens geprägt. Unkonventionell changiert sie so gekonnt zwischen Klassik, Soul und Jazz. Ob in Amsterdam oder in ihrer Heimatstadt Wien, Spaemann begeistert als One-Woman-Band mit ihrem Talent und garantiert so ein außergewöhnliches Erlebnis. Viel braucht das Ausnahmetalent dazu nicht. Mit ihrem Cello an der Seite, einer Loop-Station und dem einzigartigen Klang ihrer Stimme erzählt Marie Spaemann betörende Geschichten und zieht alle Anwesenden in ihren Bann. Auch im STADTSAAL Wien wird Marie Spaemann ihren Zauber verbreiten und garantiert zum Tag der Liebenden einen unvergesslichen Abend.