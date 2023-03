STADTSAAL Wien aufgepasst: Die Deutschen kommen – und sie bringen Kabarett mit

Moritz Neumeier - 31.03.2023

Auch Comedian Moritz Neumeier stellt sich den großen Fragen des Lebens - allerdings auf seine ganz eigene, humorvolle Art. In seinem neuen Programm "Die Welt geht unter" nimmt er die Ängste und Sorgen unserer Zeit aufs Korn und zeigt, wie man auch in schwierigen Zeiten den Spaß am Leben nicht verlieren kann. Mit gewohnt scharfem Verstand und schonungslosem Humor führt er durch den Abend. Das Ergebnis? Die Möglichkeit über all das zu lachen, was uns sonst nur bedrücken würde. Oder eine einzige Triggerwarnung. Die Entscheidung bleibt wohl jedem selbst überlassen.