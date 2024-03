Spitzenklasse-Sales-Training: Philipp Kuhn und Benjamin Bansal präsentieren dritte Ausgabe der Deal Maker Days

Der Anlass ist das beeindruckende Wachstum, das die ersten beiden Events in Dubai (November 2023) und Wien (Januar 2024) erzielt haben. Der Erfolg, gekennzeichnet durch die Teilnahme von hunderten Selbstständigen, Unternehmern und Verkäufern aller Couleur, hat das Potenzial in die Höhe schnellen lassen.

Vom aufstrebenden Verkaufsstar zum Milliarden-Marktführer

Philipp Kuhn und Benjamin Bansal sind beide eine Seltenheit in der Vertriebswelt. Philipp Kuhn, 26, hat bereits über 25.000.000 Euro mit nur einem Angebot umgesetzt und ist damit der jüngste Preisträger des international begehrten 2 Comma C Awards der Welt. Er ist ein anerkannter Branchenführer und hat dazu beigetragen, „Abnehmen im Liegen“ zu einem Weltmarktführer zu machen. Mit 23 Jahren hat Benjamin Bansal über 10 Millionen Euro umgesetzt und ist ein bekannter Veteran im E-Commerce, Marketing und PR. Mit 19 erzielte er seinen ersten Millionenumsatz durch Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen Dritter im Internet. Sein landesweit bekanntes Start-Up „lehrstelle.at“ führte er mit über 20 Festangestellten bis zum Unternehmensverkauf im Jahre 2023.

Ergebnis-orientiertes Lernen und Networking

"Die Deal Maker Days sollen nicht nur ein Ort zum Lernen, sondern auch zum Handeln sein", so Kuhn und Bansal. Die Ausrichtung des Events ist klar: Es geht darum, Ergebnisse zu erzielen und den Umsatz zu steigern. Teilnehmer werden ermutigt, sich in einer erfolgreichen Umgebung aufzuhalten und auf Menschen mit Gewinner-Mentalität zu treffen. Im Zentrum steht die Möglichkeit, während der Veranstaltung live Strategien zur Umsatzsteigerung zu erlernen und zu etablieren. Dies ist keine gewöhnliche Weiterbildung, sondern ein intensives, zweitägiges, ergebnisorientiertes Erlebnis für die ambitioniertesten Vertriebsfachleute. Die Veranstaltung findet am 23. und 24. März 2024 in der wunderschönen Stadt Wien statt und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Veranstaltung ist nicht nur für die Teilnehmer eine einzigartige Gelegenheit, sondern bietet den Medien auch einzigartige Einblicke in die sich schnell verändernde Welt des Online-Marketings und des digitalen Handels.

Die Deal Maker Days sind eine Initiative von Philipp Kuhn und Benjamin Bansal - zwei erfolgreichen Unternehmern, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Vertrieb mit anderen teilen möchten. Mit intensivem Training und tiefgreifendem Vernetzen bieten die Deal Maker Days eine Plattform, um das Firmenwachstum und den Unternehmenserfolg zu steigern. Mit jeweils über 10 Millionen Euro Umsatz im Alter von nur 26 bzw. 23 Jahren haben sie bewiesen, dass sie die richtigen Verkaufstechniken kennen und bereit sind, diese Erfahrungen an andere weiterzugeben.