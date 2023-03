Smart Office: In 60 Minuten zur höchsten Sicherheitsstufe

5 Minuten: Hereinspaziert - aber nur mit Zutrittsberechtigung

Mit dem Nuki Smart Lock 3.0 Komplett Set inklusive Bridge, Fob, Door Sensor und Keypad gehört nicht nur die Schlüsselsuche, sondern auch der Schlüsseldienst der Vergangenheit an. Via Nuki App lässt sich die Türe, ganz gleich wo man ist, sicher auf- und zusperren. Bis zu 200 virtuelle Schlüssel verschaffen Mitarbeiter:innen, Kolleg:innen oder Lieferant:innen Zutritt - falls gewünscht, auch nur zeitlich begrenzt. Das smarte Türschloss lässt sich neben Smartphone und Smartwatch praktisch via Nuki Fob oder Zahlen-Code öffnen. So smart wie das Türschloss ist auch die Montage, denn für diese kann der Werkzeugkoffer getrost im Schrank bleiben. Innerhalb weniger Minuten ist das Nuki Smart Lock 3.0 an der Innenseite der Tür angebracht. Da es rückstandslos entfernt werden kann, eignet es sich ideal für Mietobjekte und übersiedelt einfach ins neue Office mit.