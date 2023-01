Smart ins neue Jahr: Das sind die Top 4 Fitness-Gadgets 2023

Zur Musik bewegen

Eins darf bei keinem Workout fehlen: Musik! Und damit diese zu einem puren Sounderlebnis wird, gibt es jetzt das Sonos One SL Stereo Set im Bundle mit dem Sonos Sub Mini. Das Set besticht durch minimalistisches, aber dennoch elegantes Design und punktet mit einer besonders einfachen Bedienung mittels App. Via Sonos Connect App lässt sich das Entertainment-Set in das eigene WLAN-Netzwerk integrieren, um so auch per Smartphone oder Tablet gesteuert zu werden. So wird jeder Raum zum Fitnessraum.