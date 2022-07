Smart durch den Sommer: 3 heiße Tipps für ein kühles Zuhause

Tipp 3: Runter mit den Rollos

Direkte Sonneneinstrahlung ist noch immer der Overkill bei zu hoher Temperatur im eigenen Zuhause. Also heißt es: Rollläden runter und gute Stimmung rauf. Wer smart ist, bedient die Rollos jedoch nicht manuell, sondern per Funk bzw. Sprachbefehl. Mit dem Rademacher HomePilot plus RolloTron Basis DuoFern 7er-Set lässt sich der Lauf der Rolläden so individuell gestalten wie selten zuvor. Der Funk-Gurtwickler passt in jeden gängigen Gurtkasten ab 36 mm Breite. Highlight ist die Anpassung an die Lüftungs- und Sonnenposition sowie das moderne Design mit Tasten am Gerät. Ist man unterwegs, steuert man die Rollläden unkompliziert via HomePilot App.