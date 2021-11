Skifoan is’ des leiwandste: tink.at bietet exklusive Heizangebote für eine warme Pisten-Heimkehr

Das Goldstück unter den Heizungen

Nach einem Tag auf der Skipiste kommen alle erschöpft nach Hause: Mama mag es warm und dreht die Heizung auf, Papa schaltet im Vorbeigehen wieder runter und kippt ein Fenster. Der Kleine zieht die Handschuhe wieder an, die Große beginnt zu schwitzen. Eine Situation, die viele Familien kennen und endlich gelöst werden kann: Das Netatmo Heizkörper-System mit 4 Thermostaten nutzt verschiedene Modi, um eine bedarfsgerechte Beheizung zu gewährleisten. Ob Nachtmodus oder Eco- und Komfortmodus - Das Heizkörper-Thermostat analysiert die Raumumgebung in Echtzeit und passt die Heizung an Sonneneinstrahlung und Raumnutzung an. Insbesondere zur kalten Jahres- und Vorweihnachtszeit schafft es eine ausgelassene Stimmung und Atmosphäre, die sich an jedes Bedürfnis deckt.