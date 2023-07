Segel-Action am Achensee: Erfolgreiche Premiere für Tornado EM

Es war eine Freude, die Tornado EM am Achensee auszurichten. Der See hat uns mit seinen vielfältigen Bedingungen und kleinen Wetterherausforderungen auf Trab gehalten, was den Wettbewerb noch spannender gestaltete. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, Sponsoren und freiwilligen Helfer, die zum Erfolg dieses Events beigetragen haben. Ganz besonders möchte ich erwähnen, dass Dr. Georg Wietzorrek als Regattaleiter die mitunter sehr schwierigen Wetterbedingungen souverän gemeistert hat. Wir freuen uns schon auf die nächsten Segelveranstaltungen am Achensee!