Satter Sound für kleines Geld: Die Sonos Ray im Check

Let me entertain you!

Stereo-Sound zum Verlieben bringt das Sonos Entertainment Set bestehend aus Sonos Ray Soundbar und Sonos One SL. Das Duo funktioniert problemlos mit dem Fernseher und klingt dank Trueplay in jedem Raum hervorragend gut. Da so ziemlich jeder Fernseher über einen optischen Audio-Ausgang verfügt, ist die günstige Soundbar besonders für jene Soundbar-Aficionados geeignet, wenn der bestehende Fernseher kein HDMI-eARC, bzw. -ARC unterstützt. Ray ist der perfekte kleine smarte Buddy für TV, Gaming und Musik und lässt sich mit einer kompakten Breite von nur 56 Zentimetern auch in kleinere Zimmer integrieren. Die raumbezogene Tuning-Technologie erkennt die Gegebenheiten der Lautsprecherpositionierung und passt den Sound für ein optimales Erlebnis an.