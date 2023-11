Rundreise durch Costa Rica: Die Tropenwunder entdecken

Die Reise beginnt in San José, der bezaubernden Hauptstadt Costa Ricas. Hier erwarten die Reisenden kulturelle Erlebnisse wie den Besuch des „mercado central", des stolzen „teatro nacional" und des faszinierenden Goldmuseums. Weiter geht es in den Nationalpark Manuel Antonio, berühmt für seinen Urwald und die paradiesischen Strände. Dieser Ort lädt zu Spaziergängen und Wanderungen ein. San Gerardo de Dota ist das nächste Ziel und Heimat des beeindruckenden Quetzals. In den grünen Tälern der Talamanca-Bergkette gibt es zudem Hunderte weiterer Vogelarten, ein Paradies für Vogelbeobachter. Weiter geht es in den Cahuita Nationalpark und nach Puerto Viejo, die wohl entspanntesten Orte am Karibischen Meer. Hier bieten sich Sonnenbaden, Schnorcheln am Korallenriff und ein Hauch karibischer Stimmung in Reggae-Bars an.

Im zweiten Teil der Reise steht die Entdeckung der atemberaubenden Natur Costa Ricas im Mittelpunkt. Hierzu zählt der Besuch des Tortuguero Nationalparks, der für seine beeindruckende Vielfalt an Schildkröten und Vogelarten berühmt ist. La Fortuna, am Fuße des majestätischen Vulkans „Arenal" gelegen, begeistert als Wanderparadies und bietet atemberaubende Ausblicke. Der Nebelwald von Monteverde rundet dieses Naturerlebnis ab.

Am Ende der Reise erwartet die TeilnehmerInnen Entspannung an den Stränden von Sámara an der Pazifikküste. Diese hübsche Stadt besticht mit feinen Sandstränden, gemütlichen Bars, Restaurants und Geschäften und verströmt die entspannte Atmosphäre Costa Ricas, die für einen gelungenen Abschluss sorgt.