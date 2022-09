Rundgang durch das Hietzinger Cottageviertel - Revitalisierung einer Jugendstilvilla

Ein Unterhaltungsort wird zur grünen Wohnoase

Das Hietzinger Cottageviertel könnte geschichtsträchtiger kaum sein. So fand es seinen Ursprung in der „Neue Welt“ – ein Vergnügungspark, der auch heute noch für Aufsehen sorgen würde. Konkret handelte es sich, um einen alten Herrschaftssitz im Bereich Hietzinger Hauptstraße/ Lainzer Straße, der zu zu einem Vergnügungsetablissement umgebaut wurde und vor allem im Sommer Tausende Besucher:innen anlockte. Das schlossartige Hauptgebäude wurde durch Alhambra, einen effektvoll illuminierten Holzbau im maurischen Stil, ergänzt. In einem Park befanden sich eine Theaterarena für 1.000 Zuseher:innen, ein Feuerwerksplatz und Musikpavillons, in denen die Kapellen des Strauß-Clans aufspielten.