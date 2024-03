Ramadan: Wie Calisthenics-Profi Youssef Kilani Wettkampf und Fasten verbindet

Optimum Nutrition, Inc. (ON), seit 2008 Teil der globalen Ernährungsgruppe Glanbia Performance Nutrition, setzt seit mehr als 35 Jahren den Goldstandard in der Sporternährung. 2005 führte Optimum Nutrition das erste Proteinpulver am Markt ein, das ausschließlich aus Caseinprotein besteht. Gold Standard 100 % Whey™, das weltweit meist nominierte und bewertete Protein-Pulver1, etablierte als marktführendes Nahrungsergänzungsmittel die Kategorie der langsam verdaulichen Proteinpulver. Qualität und Innovation sind zentrale Elemente in der Produktentwicklung und -produktion von Optimum Nutrition, um Kund:innen bestmöglich bei ihrem aktiven Lebensstil zu unterstützen. Dazu gehören Proteinpulver, Ready-to-Drink Shakes und Getränke, Energie- und Hydratationsprodukte, Proteinriegel, Multivitaminpräparate und weitere Gesundheits- und Wellnessprodukte. Mehr Informationen über Optimum Nutrition sowie zu dem gesamten Produktportfolio finden Sie unter www.optimumnutrition.com.

