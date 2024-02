Optimum Nutrition rückt mit „Made With More” die individuellen Fitnessziele von Sport-Aficionados in den Vordergrund und markiert zugleich den Start einer neuen Markenausrichtung.

Optimum Nutrition ist „Made With More”: Seit über 35 Jahren Goldstandard in der Sporternährung

Der Name ist Programm: Mit der neuen internationalen Kommunikationslinie „Made With More” verkörpert die Kampagne das Erreichen persönlicher Fitnessziele mithilfe der vielfältigen Sporternährungsprodukte von Optimum Nutrition. Die international führende Sporternährungsmarke fördert Profisportler und Fitnessbegeisterte in über 120 Ländern weltweit im Erreichen ihrer individuellen sportlichen Ziele und hilft jedem Einzelnen, „mehr” aus sich herauszuholen.

In der Kampagne soll der Begriff „Made With” die Anziehungskraft und die ernährungswissenschaftlich basierende Vielfalt der Produktpalette symbolisieren. „More” soll sich auf die breitgefächerte Fitnessaspirationen der Kunden widerspiegeln. Das bedeutet, dass Personen, die einen aktiven Lifestyle führen und Optimum Nutrition in ihre Trainingsroutine integrieren, sich für das beste entscheiden. Der Hinweis steckt bereits im Markennamen: Optimum Nutrition optimiert Leistungsernährung für motivierte Sport-Aficionados.

Unsere Kunden sind unsere Partner - nicht nur im Training. Egal, ob es um Energie, Erholung oder Kraft geht: Wir haben uns unseren top motivierten Kunden verschrieben, die mehr aus ihrem Workout machen wollen und an die Spitze ihrer Leistungsfähigkeit gehen. von Hussain Malik, Strategy and Implementation Director Europe, Glanbia Performance Nutrition.

35 Jahre Branchenpionier Als etablierte und weltweit meistverkaufte Premiummarke für Sporternährung** hat Optimum Nutrition seinem guten Ruf unter Profisportlern und Fitness Fans verschiedener Sportarten gerecht zu werden. Höchste Qualität und Produkte, die halten, was sie versprechen, stehen somit an erster Stelle.

Bevor eine einzelne Maschine in unseren Produktionsstätten eingeschaltet wird, wählen die Fachexperten von Optimum Nutrition ausschließlich die hochwertigsten Rohstoffe aus. von Hussain Malik, Strategy and Implementation Director Europe, Glanbia Performance Nutrition.

© Optimum Nutrition

Jede Produktcharge durchläuft strenge Qualitätskontrollen und wird ausgiebig getestet. Mit modernsten Produktionsstätten in Middlesbrough, Großbritannien, produziert Optimum Nutrition als eines der wenigen Sporternährungsunternehmen in jeder Produktkategorie selbst. In den eigenen Räumlichkeiten werden über 100.000 Qualitätskontrollen pro Jahr durchgeführt. Mehr Innovationsgeist Von Whey-Protein für den Muskelaufbau bis hin zu Energie-Supplements für ein intensives Training bietet Optimum Nutrition eine breite Produktpalette, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und höchste Qualitätsstandards erfüllt. 2005 führte Optimum Nutrition das erste Proteinpulver am Markt ein, das ausschließlich aus Caseinprotein besteht. Gold Standard 100 % Whey™, das weltweit meist nominierte und bewertete Protein-Pulver*, etablierte als marktführendes Nahrungsergänzungsmittel die Kategorie der langsam verdaulichen Proteinpulver. Mit 1 g Fett, 1,2 g Zucker und 1,6 g Kohlenhydraten pro Portion liefert es hochwertige Proteine zur Unterstützung des Muskelaufbaus.

© Optimum Nutrition

Whey-Protein eignet sich für Athleten, aber auch für all jene, die am Anfang ihrer Fitnessreise stehen. Es versorgt den Körper mit elementaren Bausteinen, z.B. mit Aminosäuren, die er braucht, sodass sich die Muskeln nach dem Training wieder regenerieren können. Zudem ist Whey-Protein als Quelle für hochwertiges Eiweiß ein vielseitiges Sport-Supplement, um das volle Leistungspotenzial freizusetzen – egal, ob man nach olympischem Ruhm oder einem aktiven Lebensstil strebt. von Dr. Crionna Tobin, Ph.D., Leiterin für Ernährung und Bildung bei Optimum Nutrition

Bei Optimum Nutrition glauben wir daran, dass in jedem von uns mehr steckt, als wir glauben. Das in uns schlummernde Potenzial wartet nur darauf, entfesselt zu werden. Wir unterstützen dabei, dieses 'Mehr' zu finden und zu nutzen. von Hussain Malik, Strategy and Implementation Director Europe, Glanbia Performance Nutrition

Mehr aus dem Training herausholen? Mehr Informationen über Optimum Nutrition und zu dem gesamten Produktportfolio finden Sie unter www.optimumnutrition.de.

Über Optimum Nutrition® Optimum Nutrition, Inc. (ON), seit 2008 Teil der globalen Ernährungsgruppe Glanbia Performance Nutrition, setzt seit mehr als 35 Jahren den Goldstandard in der Sporternährung. 2005 führte Optimum Nutrition das erste Proteinpulver am Markt ein, das ausschließlich aus Caseinprotein besteht. Gold Standard 100 % Whey™, das weltweit meist nominierte und bewertete Protein-Pulver1, etablierte als marktführendes Nahrungsergänzungsmittel die Kategorie der langsam verdaulichen Proteinpulver. Qualität und Innovation sind zentrale Elemente in der Produktentwicklung und -produktion von Optimum Nutrition, um Kund:innen bestmöglich bei ihrem aktiven Lebensstil zu unterstützen. Dazu gehören Proteinpulver, Ready-to-Drink Shakes und Getränke, Energie- und Hydratationsprodukte, Proteinriegel, Multivitaminpräparate und weitere Gesundheits- und Wellnessprodukte. Mehr Informationen über Optimum Nutrition sowie zu dem gesamten Produktportfolio finden Sie unter www.optimumnutrition.com.

1 Euromonitor International Limited; Consumer Health 2023 Ausgabe, Kategorie Sportproteinpulver, % Anteil am Einzelhandelsumsatz, Daten von 2022.

Quellen * Euromonitor International Limited; Consumer Health 2023 Ausgabe, Kategorie Sportproteinpulver, % Anteil am Einzelhandelsumsatz, Daten von 2022. ** Euromonitor International Limited; Consumer Health 2023 Ausgabe, Kategorie Sport Nutrition, % Anteil am Einzelhandelsumsatz, Daten von 2022.