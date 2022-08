Open-Air-Kino leicht gemacht: Im Handumdrehen zum Streamen unter Sternen

Die noch kompaktere Beamer-Variante ist der Nebula Capsule II, der sich vor allem für dunkle Lichtstimmung eignet. Der tragbare Beamer passt in jede Tasche und streamt mit einer Batterielaufzeit von 2,5 Stunden selbst Filme in Überlänge problemlos. Connected mit dem Google Assistant lässt sich via Sprachbefehl die Play-Taste drücken.