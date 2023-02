Österreichische Fast-Food-Kette Swing Kitchen bringt vegane Burger nach München

Veganismus ist in der Gesellschaft angekommen. Fleischlose Gerichte gehören längst zum Standard und besonders die vegane (ohne jegliche tierische Produkte) Ernährung liegt hoch im Trend. Mit ihrem veganen Systemgastronomie-Konzept überzeugen die Gründer Charly und Irene Schillinger bereits über die Landesgrenzen hinweg. Neben Wien swingt man auch in Graz, Innsbruck, Berlin, Bern und in Kürze auch in München. Am 15. Februar wird in der Gabelsbergerstraße 63 die erste Dependance in München mit neuem Konzept feierlich eröffnet.