Newcomer NIKOTIN - Suchtgefahr im Austropop

Österreich ist wieder im Fokus der Musikwelt

Mit einer unverwechselbaren Stimme und einer speziellen Kombination aus Pop und Synthesizer-KlĂ€ngen prĂ€sentiert sich NIKOTIN als hochtrabend, wortgewandter und charmanter KĂŒnstler. Der Name ist giftig und passt zu dem verschmitzten Look, den der aufstrebende Musiker mit aufs Brett packt. Damit rĂŒckt NIKOTIN Österreich wieder in den Fokus der Musikwelt und lĂ€sst keinen Zweifel daran, dass er die Musikszene nicht nur auffrischen, sondern auch prĂ€gen wird.

Mit NIKOTIN erhĂ€lt die österreichische Musikszene endlich wieder einen KĂŒnstler, der international auf sich aufmerksam macht. Sein Sound knĂŒpft an erfolgreiche Pop-Ikonen an und setzt gleichzeitig neue MaßstĂ€be. So ĂŒberzeugt er mit Energie und Leidenschaft und bringt vor allem frischen Wind in die Musikwelt.

Da bleibt nur noch eins zu sagen: Lang lebe der Austropop!