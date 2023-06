Moderner Energie-Boost mit wissenschaftlichem Touch: NADH die Lösung

NADH als Schlüsselkomponente für Energie

Gewonnen wird NADH in erster Linie aus Hefe. Das Coenzym kommt aber auch in der Nahrung vor; insbesondere in rohem Fleisch oder Fisch. NADH geht allerdings bei der Essenszubereitung, etwa durch Kochen, Braten oder Backen, verloren und wird zusätzlich durch die Magensäure aufgespalten. Um das NADH-Niveau dennoch hoch zu halten, ist es wichtig, dem Körper eine stabile, resorbierbare Form von NADH zuzuführen. Die Original Formulierung von Prof. George Birkmayer NADH erfüllt genau diese Anforderungen.