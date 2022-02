Mit diesen vier Smart-Home-Favoriten ist pures Entertainment garantiert

Luxus fürs Ohr

Eintauchen in ein unverkennbares Klangerlebnis mit den Bang & Olufsen Beoplay E8 der 3. Generation: Die eleganten Kopfhörer des dänischen Herstellers passen sich dank ergonomischer Passform an jedes Ohr an. Ob es die liebste Musik, der spannendste Podcast oder das neu entdeckte Hörbuch ist - dank Geräuschunterdrückung lässt sich die Welt für einen genussvollen Moment ausblenden. Um Träger*innen der Bang & Olufsen Kopfhörer andauernde Klangmomente zu schenken, wird das drahtlose Ladegerät von Belkin BoostCharge (10 W) inkludiert. So können die Bang & Olufsen Beoplay E8 der 3. Generation auch von unterwegs aufgeladen werden - egal wann, egal wo.