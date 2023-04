Mit diesen 6 smarten Gadgets den eigenen Garten in eine grüne Oase verwandeln

Das schattige Herzstück

Auch im Schatten lässt es sich gut genießen. Der Bosch Smart Home Controller bildet deshalb das Herzstück des Bosch Smart Home Systems. Spielerisch einfach lassen sich so Rollladen smart steuern - optional auch von unterwegs. Via App kann immer auf die verschiedenen installierten Geräte zugegriffen werden, um so das Beste aus dem smarten Zuhause zu holen. Der Bosch Smart Home Controller ist dank Zeitschaltungen in der Lage, sich am Sonnenauf- und Untergang zu orientieren und garantiert eine intelligente Bequemlichkeit für das traute Heim.