Mit diesen 4 Gadgets zum smarten Frühjahrsputz

Ein neues Level an Sauberkeit erzielt der eufy RoboVac L70 Hybrid mit Lasernavigation. Individuell nach Untergrund passt sich der smarte Saugroboter an - intensiviert seine Saugkraft bei Teppichböden und fängt jeden noch so großen Krümel sicher ein. Der integrierte Wassertank mit automatischer Wasserregelung sorgt für gleichmäßiges Wischen. Neigt sich die Akkuladung dem Ende zu, fährt der RoboVac selbstständig zur Ladestation. Nach dem Aufladen setzt er den Putzvorgang genau dort fort, wo er aufgehört hat. Der RoboVac kommt in Begleitung eines 500 Gramm leichten HomeVac H11 Pure Handstaubsaugers, der mit unterschiedlichen Aufsätzen jede noch so kleine Ecke reinigt.