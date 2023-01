Mit diesen 3 smarten Heizlösungen durch die kalte Winterzeit

Wohlfühltemperatur in jedem Raum

Ob zahlreiche Automationen, Szenarien oder Zeitprogramme - sie alle garantieren maximale Energieeffizienz. Die Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostate beeindrucken alle Smart-Home-Liebhaber:innen und sorgen dank integrierten Zeitprogrammen für die perfekte Wohlfühltemperatur in den eigenen vier Wänden. Diese lässt sich kinderleicht via App, per Sprachbefehl oder aber auch klassisch am Thermostat einstellen. So lässt sich nicht nur smart heizen, sondern vor allem smart Geld sparen.