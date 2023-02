Mit diesen 10 Gadgets zum smarten Eigenheim

Sehen, Sprechen, Zuhören

Mit der Google Nest Cam immer alles im Blick haben - zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das sogar in 1.080p-HD-Qualität. Doch die Nest Cam Indoor der zweiten Generation überzeugt nicht nur mit gestochen scharfer Bildqualität. In der Kamera sind auch ein Lautsprecher und ein Mikrofon eingebaut. Das flexible Gelenk der Nest Cam schenkt Einblicke in jeden noch so dunklen Winkel und ist dank Einrichtungshilfe der Google Home App binnen weniger Minuten einsatzbereit. Und damit Privates auch Privat bleibt, bietet Google verschlüsselte Videoaufnahmen, Bestätigung in zwei Schritten sowie erweiterte Sicherheitsoptionen über das Google-Konto an.