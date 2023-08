Mit der Glückszahl 7 zum sicheren Zuhause

Stick up your safety game

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser - vor allem, wenn es schnell gehen muss: Wer seine Innenräume auch im Urlaub stets im Auge behalten möchte, aber keine Zeit für ein aufwendiges Installationsverfahren hat, macht mit der Ring Stick Up Cam Battery einen wahren Glücksgriff. Binnen max. 5 Minuten ist sie aufgebaut, in weiteren 10 Minuten mit Hilfe der App konfiguriert und funktionsbereit. Dabei büßt sie nichts an Qualität ein: Die smarte Indoor-Sicherheitskamera bietet eine 1080p HD-Videoüberwachung, eine intelligente Bewegungserkennung und eine praktische Zwei-Wege-Kommunikation. Die Ring Stick Up Cam Battery kommt im 4er-Set plus Ersatzakku und besticht mit einem herrlich schlichten, modernen Design.