Mit 4 smarten Gadgets zur persönlichen Klang-Odyssee

Die nächste Generation des Sounds

Als erster All-in-One Speaker ist der Sonos Era 300 mehr als nur ein gewöhnlicher Lautsprecher. Geschaffen für 3D-Audio mit Dolby Atmos liefert der smarte Speaker mitreißenden Sound, der unter die Haut geht. Noch innovativer wird der Era 300 nur als Heimkino-Set. Denn der Sub Gen. 3 - WLAN-Subwoofer und die Arc ergänzen den intelligenten Lautsprecher perfekt. In Kombination garantiert Sonos so eine unverkennbare Soundqualität, die in weniger als 5 Minuten einsatzbereit ist. Und die eingebauten Hoch-, Tief- sowie Mitteltöner sorgen für den typischen Sonos-Sound: glasklar, mit erstklassiger Tiefe. Mit der breiten Palette an intelligenten Features wie etwa der intuitiven Touch-Steuerung oder der Mute-Taste für mehr Privatsphäre, wird das Sounderlebnis noch beeindruckender