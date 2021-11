MEET YOUR STAR und KURIER Digital implementieren Portal für Videobotschaften und Videochats mit Stars

MEET YOUR STAR (www.meet-your-star.com) ist die erste digitale Plattform, die Live-Videogespräche mit Stars ermöglicht. Das Gespräch wird dabei auf Video aufgezeichnet und kann in sozialen Medien geteilt werden, wenn es der Star freigegeben hat. Auch persönliche Videogrußbotschaften der Stars können auf MEET YOUR STAR gebucht werden. Dazu gibt es die Möglichkeit, individualisierte Gutscheine für Videochats mit Stars zu kaufen, die mit dem Bild und Namen des Stars versehen sind, downgeloadet und ausgedruckt werden können. MEET YOUR STAR wurde von Georg Kindel entwickelt, zu den Aktionären der MEET YOUR STAR Inc. mit Sitz in den USA gehören neben der ooom Holding GmbH und der Kerbler Holding GmbH des Investors Günter Kerbler auch Patrick Knapp-Schwarzenegger, Hollywood-Anwalt zahlreicher Stars von Jason Statham, Nicolas Cage bis zu seinem Onkel Arnold Schwarzenegger.