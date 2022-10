Kulinarische Abenteuer und erholsame Momente an der Riviera Opatija

Köstlichkeiten die kulinarischen Geschmacksexplsionen

An der Küste der Adria erstreckt sich das Zentrum der kroatischen Gastronomie. Liburnia - ein Ort, der für Genuss, Abenteuer und Erholung steht - gehört nicht grundlos zu den beliebtesten Entdeckungsorten von Feinschmeckern auf der ganzen Welt. Insbesondere die Herbstzeit lockt an die Riviera von Opatija, denn sie verwandelt Liburnia in ein Maroni- und Kürbis-Paradies. Ein Ort voller kulinarischer Überraschungen, der zu einem wahrhaften Erlebnis wird.