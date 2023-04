In 8 Schritten zur smarten Tages-Routine

Und wer sich die neue Staffel von “Only Murderers in the Building" mit Freund:innen ansehen möchte, sorgt am Besten auch gleich für die passende Lichtstimmung. Kein Problem mit den smarten Leuchten von Philips. Die Hue White & Color Ambiance Lampen werden wie herkömmliche Spots montiert und lassen sich via Bluetooth sogar einzeln steuern. Bei einem Spektrum von rund 16 Millionen Farben lassen sich für jedes Streaming-Highlight besondere Farbakzente setzen. Und in der dunklen Jahreszeit simuliert die Philips Hue dank Lichtwecker-Funktion einen samtweichen Sonnenaufgang.