IFA Smart Home Highlights, die effektiv Geld sparen

Sicherheit geht vor

Von der Haustür bis zum Garten, im modernen Zuhause steht Sicherheit so sehr im Fokus wie noch nie zuvor. Dabei ist nicht nur Schutz, sondern auch Bequemlichkeit und intelligente Vernetzung gefragt. Das Aeotec Smart Home - Security Set ermöglicht die Integration von bis zu 100 Geräten via SmartThings und hält jederzeit am Laufenden. Das eufy Solocam Solar 2K S40 2er-Set besticht durch umweltfreundlichen Solarbetrieb und scharfe Videoqualität. Google's Nest Doorbell und Nest Hub verbinden Überwachung und smarte Organisation, während das Nuki Smart Lock 3.0 Pro Set den traditionellen Schlüssel durch Fingerabdruck und Smartphone ersetzt. Durch eine spielerisch-leichte Plug-and-play-Installation und der Möglichkeit, bis zu 100 individuelle PINs zu vergeben, revolutioniert auch das tedee GO Set die Haussicherheit. Ein weiteres Highlight ist die Ring Video Doorbell Plus + Chime 2nd Gen. Schnell installiert und mit scharfen 1536p HD-Videos ermöglicht das Set Echtzeit-Kommunikation und sogar einen "Nicht-Stören"-Modus für die Türklingel.