Humorvolle Grenzüberschreitung: Deutsche Kabarett-Größen live im STADTSAAL Wien

Khalid Bounouar - 20.05.2023

Einmal auf der Bühne, immer auf der Bühne. So erging es auch dem gebürtigen Aachener Khalid Bounouar, der als Mitglied der RebellComedy bekannt wurde. Eine Pandemie und viele verrückte Erfahrungen später ist es nun soweit: Khalid geht zum zweiten Mal auf Solo-Tour. In seiner Show teilt er spannende Geschichten, eindrucksvolle Beobachtungen und schonungslose Geständnisse über sich selbst. Mit seiner besonderen Nähe zu seinen Fans ist Khalid dabei immer am Puls der Zeit und sorgt für durchgeknallte Unterhaltung in verrückten Zeiten. Frei nach dem Motto Drive Me Crazy!