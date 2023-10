Gegen den Herbstblues: Mit diesen 3 Tipps energiegeladen durch die dunkle Jahreszeit

Genug Eiweiß, am besten in Form von Joghurt oder Fisch, ist vor allem im höheren Alter wichtig. Hochwertige Fette und Öle, wie etwa hochwertiges Olivenöl, wirken entzündungshemmend und zellschützend. Omega-3-reiche Lebensmittel besitzen antidepressive Eigenschaften und sind vor allem in Fisch, aber auch in Leinsamen enthalten. Auf einen hohen Fleischkonsum sollte allerdings verzichtet werden. Eine gemüselastige Ernährung hingegen versorgt den Körper mit ausreichend Vitaminen und anderen Pflanzenstoffen, die die Zellen vor Belastungen aller Art schützen. Gleichzeitig warnt Dr. Metka vor einem übermäßigen Zuckerkonsum und Sonnenblumen- oder Rapsöl, die viel Omega-6 enthalten und somit entzündungsfördernd wirken. Neben einer ausgewogenen Ernährung können auch Nahrungsergänzungsmittel dabei helfen, auf das empfohlene Nährstoff-Level zu kommen.