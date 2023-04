Gartenarbeit zum Schnäppchenpreis: 200 Euro Rabatt auf Mähroboter für Kurier-Leser:innen

Egal, ob Sie ein begeisterter Hobbygärtner sind oder einfach nur den Anblick eines gepflegten Gartens genießen möchten - Der Frühling ist die perfekte Zeit, um jeden Garten in ein blühendes Paradies zu verwandeln. Und am Besten geht das mit intelligenten Gadgets. Lassen Sie also smarte Helfer für sich arbeiten und entdecken Sie, wie Sie mit smarten Mährobotern Ihren Garten auf ein neues Level bringen können.