Erinnern zu Weihnachten: Welche Trauerrituale helfen, wenn jemand fehlt

Können wir noch (sichtbar) Trauern?

In den letzten Jahrzehnten sind in unserer Gesellschaft viele Trauerrituale abhandengekommen. Das Tragen der schwarzen Schleifen am Ärmel ist zur Gänze aus dem Straßenbild verschwunden. Trauerkleidung wird meist nur noch zur Beerdigung getragen. Früher konnte man durch diese klaren äußeren Trauer-Signale auf den ersten Blick erkennen, wenn Menschen einen Verlust erlitten haben, worauf in der Begegnung dann darauf entsprechend Rücksicht genommen werden konnte. Die Trauerzeit war äußerlich sichtbar und zog damit auch eine gewisse „Schonzeit“ aus dem gesellschaftlichen Leben mit sich.

Mehr als ein Drittel der befragten Österreicher*innen (35,2 Prozent) gab an, dass sie das Tragen eines Andenkens des Verstorbenen als eines der wichtigsten Trauerrituale empfinden. Dass Wertschätzung, und so auch Trauer, nicht nur durch materiell getragene Gegenstände manifestiert werden kann, zeigen auch die Ergebnisse der Studie: So ist etwa das regelmäßige Schmücken und die Pflege der Bestattungsstätte für mehr als die Hälfte (57,5 Prozent) von hoher Bedeutsamkeit. Für beinahe die Hälfte (46,2 Prozent) stellt der Besuch der Grabstätte zu Allerheiligen die oberste Form der Trauer dar.