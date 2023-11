Endstation: Das denken die Österreicher:innen wirklich über den Tod.

Wie tickt die Bestattungsbranche, und wie denkt Österreich über den Tod?

Um einer Antwort näher zu kommen, führte Bestattung Himmelblau Interviews, Reportagen, Infografiken sowie jede Menge Daten und Fakten (basierend auf einer Umfrage mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Triple M) in Österreichs erstem Sterbereport zusammen. Das exklusive Premium-Magazin verdeutlicht: Hier ist eine Branche gewaltig im Wandel. Die Umfrage gibt transparent Aufschluss über Bestattungskosten, bevorzugte Bestattungsarten, Inklusion und Diversität in der Bestattung sowie innovative Bestattungstrends von Social Media bis hin zur künstlichen Intelligenz.



Mit dem „Österreich Sterbereport 2023” schließt Bestattung Himmelblau also den Kreis an Unklarheiten in der Bestattungsbranche, bricht Tabus auf und setzt mit Zahlen und Fakten einen neuen Meilenstein in der Aufklärungsarbeit über den Tod und die österreichische Bestattungsbranche.