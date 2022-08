Endless Summer: So geht der Sommer in eine smarte Verlängerung

Tipp 1: Das Wetter im Blick haben

Da kündigt sich auch im Herbst ein Sonnentag mit sommerlichen Temperaturen an und wir verpassen ihn, weil wir uns zum Kino verabredet haben. Diesen Fehler weiß die Wetterstation von Netatmo vorzubeugen. Das Paket besteht aus zwei Modulen, von denen eines für die zuverlässige Wettermessung im Außenbereich verantwortlich ist, das andere dient als Station für den Innenbereich. Beide Module kommunizieren miteinander und informieren mithilfe der kostenlosen App über alle Veränderungen in Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und CO₂-Gehalt in der Luft. Dazu erhält man Daten-Diagramme und Echtzeitmitteilungen direkt auf das Smartphone.