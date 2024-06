EM-Fieber für Zuhause: Mit smarten Gadgets Fußball-Feeling pur erleben

Die Fußball-EM startet: Um Fans der beliebten Sportart schon vor dem heiß ersehnten Kick-off in Fußball-Ekstase zu versetzen, hat der Smart-Home-Pionier tink.at eine Vielzahl an EM Smart-Deals parat. Fußballmeister und Titelkandidaten können noch bis zum 19. Juni zu sportlichen Sparmeistern werden.

Zur EM machen sich es Millionen Menschen auf der eigenen Couch gemütlich. Mit ein paar kühlen Getränken und in Fanartikel gekleidet, darf das Fußballfest jetzt gerne losgehen. Mit den neuesten Smart Home Produkten von tink wird jedes Wohnzimmer EM-tauglich und sorgt für das ultimative Fan-Erlebnis. Hier sind einige smarte Gadgets, die den EM-Abend bestimmt unvergesslich machen.

© tink I Anker

Volle Kicker-Power Damit während der EM keine Geräte den Geist aufgeben, ist die Anker Power Bank mit 20.000 mAh ein Muss. Sie bietet Dank der PowerIQ- und VoltageBoost-Technologie genug Power, um Smartphones und Tablets mehrmals aufzuladen. Zudem kann die Powerbank zwei Geräte gleichzeitig in Höchstgeschwindigkeit aufladen, und das ohne Leistungsverlust. Die Anker Power Bank 325 - USB-C Powerbank mit 20.000 mAh 2er-Pack ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 44,95 Euro statt 99,98 Euro auf tink.at erhältlich.

© tink I Samsung

Elfmeter Feeling im Kuschelbett Samsung setzt mit dem The Freestyle neue Maßstäbe in der Beamer-Technologie und sorgt für echtes EM-Stadion-Feeling. Dieses smarte Produkt beeindruckt durch sein fortschrittliches, kompaktes Design, intelligente Funktionen und hohen technischen Standard. Es bietet außergewöhnliche Video- und Audioqualität sowie Smart-TV-Technologie und macht langwierige Ausrichtungs- und Optimierungsvorgänge überflüssig. Ergänzt wird das Angebot durch das Samsung The Freestyle Case, das den Beamer LFF3C (2nd Gen) ideal für unterwegs schützt und vor Stößen, Kratzern, Staub und Wasser bewahrt. Der Samsung The Freestyle Beamer LFF3C (2nd Gen) + gratis Case ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 609,95 Euro statt 1.058 Euro auf tink.at erhältlich.

© tink | eufy

Jedes Tor im Blickfeld Für entspannten TV-Genuss und Sicherheit während der EM-Spiele sorgt die eufy SoloCam S340. Die Dual-Sicherheitskamera bietet eine 3K-Auflösung, hochwertige Blendenöffnung sowie eine Nachtsicht in Farbe und einen 8-fachen Zoom, mit dem auch jedes noch so kleine Detail in voller Klarheit erfasst werden kann – nicht zuletzt Dank ihrer 360° Überwachung. Die eufy SoloCam S340 2er-Set ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 279,95 Euro statt 399,98 Euro auf tink.at erhältlich.

© tink I GARDENA

Rasen, wie im Fußballstadion Zu einer EM muss der Rasen im Stadion in Topform sein. Für einen perfekt getrimmten Rasen genießt der smarte Fußball-Fan und Gartenbesitzer die Fußball-Saison und all die packenden Abseits-, Foul- und Rote-Karte-Momente – und gibt zeitaufwendige Mäharbeiten an den smarten Teamkollegen ab. Der Mähroboter GARDENA smart SILENO city 400 m2 sorgt für einen Top Fußball-Rasen und schenkt Zeit: Leise, vollautomatisch und wetterunabhängig kümmert er sich um den grünen Teppich. Der GARDENA Mähroboter smart SILENO city 400 m² + gratis Garage ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 899,95 Euro statt 1.199,88 Euro auf tink.at erhältlich.

© tink | Harman Kardon

Stadionsound im Wohnzimmer Mit sattem Sound zieht echtes EM-Stadion-Feeling in die eigenen vier Wände ein. Die MultiBeam-Technologie des Harman Kardon Citation Multibeam 700schafft unabhängig von der Raumform und ohne weitere Lautsprecher eine breite Klangbühne, damit die Jubelrufe beim Torschuss auch in jeder Ecke des Wohnzimmer hörbar sind. Overall ein leistungsstarker Sound-Allrounder mit Sprachsteuerung via Google Assistant, HDMI, Arc- und optischen Anschlüssen. Der Harman Kardon Citation Multibeam 700 + Citation Sub S ist ab sofort zum aktuellen Bestpreis am Markt von 449 Euro statt 899,98 Euro auf tink.at erhältlich.

© tink | Hombli

