Einsteigen, Umsteigen: Wie Firmen ihren Fuhrpark nachhaltig aufstellen können

E-Mobility hoch im Kurs.

Laut einer Umfrage (Statista E-Autos: 2021) gaben 29 Prozent der Befragten aus Österreich an, ihre Einstellung gegenüber Elektroautos habe sich in den letzten drei Jahren positiv verändert. In Wien ist die Anzahl der Elektroautos um rund 2.400 Neuzulassungen im vergangenen Jahr angestiegen. Innerhalb der EU weist Österreich sogar den dritthöchsten Anteil an E-Autos auf. Das Thema “Nachhaltige Mobilität” ist hierzulande also angekommen. Einem Trend, dem das Wiener Startup vibe nachkommt. Mit ihrem flexiblen E-Auto Abo-Modell trifft der Pionier in diesem Segment den Zeitgeist und möchte vor allem im B2B-Bereich eine Alternative zu langfristigen Kauf- und Leasingverträgen bieten.