Dr.Bohl eilt zur Hilfe, denn STADTSAAL Wien ist auf ANABOHLIKA!

ANABOHLIKA - der Mehrwert unserer Gesellschaft

Eine kleine Pandemie, einige Social Media Aufrufe und 40 ausverkaufte Auftritte später, nehmen sich Bohl und Benji ein Beispiel an Danny Ocean und planen ihren nächsten Coup. Jänner 2023 starten sie das neue Jahr voller Erfolg im STADTSAAL Wien.

Mit ihrem zweiten Programm “ANABOHLIKA” begeistert das junge Brüderpaar jedes noch so schwierige Publikum. Denn egal, um welche Frage es sich handelt, Bohl und Benji - oder besser gesagt, ihre Alter Egos wie etwa Ronja Schmid/In, Kurt Ondrasch und Co. - haben die Antwort.

Weitere Termine mit Dr.Bohl

Mit spannenden Fragen und noch verrückteren Antworten soll das aber nicht alles gewesen sein. Am 12. März 2023, am 18. Mai 2023, am 27. Mai 2023 und am 20. Juni 2023 kommen die Gebrüder mit ihrem Programm “ANABOHLIKA” zurück in den STADTSAAL. Wohin das Ganze führen soll, wissen selbst Dr.Bohl nicht. Vielleicht haben ja Sie eine Antwort.