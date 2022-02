Diese 5 Smart Home Gadgets machen das Leben noch lebenswerter

Mehr als nur Herkömmlich

Das mit Abstand am meisten vergessene Objekt ist der Wohnungsschlüssel. Mit Nuki gehört dies der Vergangenheit an. Mit dem smarten Schloss lässt sich eine neue Freiheit ganz ohne Schlüssel genießen. Gepaart mit modernster Verschlüsselungstechnologie bietet das per App gesteuerte Set ein sicheres und zuverlässiges Schloss - ganz ohne Schlüssel.