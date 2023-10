Die Zukunft ist grün: 10 nachhaltige Smart-Home-Innovationen für das moderne Zuhause

Im warmen Einklang mit Technologie und Alltag

Ein smarter Schritt in Richtung Zukunft, in dem Technologie und Komfort harmonieren. Das Netatmo Heizkörperthermostat Starterpaket beeindruckt nicht nur durch seine Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen wie iOS, Android und Web Apps für PC und Mac, sondern auch durch seine Sprachsteuerung über Apple HomeKit. Es hebt sich durch innovative Funktionen ab, von denen insbesondere der Nachtmodus und der Eco-Modus hervorsticht. Diese sorgen für maximalen Komfort, während man gleichzeitig Energie spart. Die intelligenten Heizpläne basieren auf raumindividuelle Gegebenheiten sowie dem individuellen Tagesrhythmus und fördern so eine Energieersparnis von bis zu 37 Prozent. Sie berücksichtigen dabei Echtzeitdaten wie die Anzahl an Personen in einem Raum oder die Sonneneinstrahlung. Und für alle Momente, in denen Flexibilität gefragt ist, lässt sich die Temperatur entweder bequem über die App oder direkt am Heizkörper einstellen. Eine moderne Möglichkeit, das Eigenheim in ein warmes Smart-Home-Paradies zu verwandeln.